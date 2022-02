Lazio, spavento per Basic: minacciato con una pistola e rapinato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ancora un motivo di tensione, questa volta esterno. Non c'è pace per la Lazio che, nel bel mezzo di una stagione deludente (la squadra è ottava, lontanissima dalla zona Champions) e al termine di un ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ancora un motivo di tensione, questa volta esterno. Non c'è pace per lache, nel bel mezzo di una stagione deludente (la squadra è ottava, lontanissima dalla zona Champions) e al termine di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio spavento Lazio, spavento per Basic: minacciato con una pistola e rapinato Ancora un motivo di tensione, questa volta esterno. Non c'è pace per la Lazio che, nel bel mezzo di una stagione deludente (la squadra è ottava, lontanissima dalla zona Champions) e al termine di un mercato che ha portato in dote solo Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona (...

Lazio, Basic minacciato con una pistola: rapinato di un rolex La Gazzetta dello Sport Lazio, Basic shock: rapinato e minacciato con una pistola Bruttissimo episodio ai Parioli, quartiere molto esclusivo di Roma, dove il centrocampista della Lazio Toma Basic è stato rapinato intorno alle 13.30. Il calciatore è stato avvicinato e minacciato con ...

