Juventus, con Allegri la squadra fatica a segnare? Il dato che smentisce tutto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Allegri è sempre stato criticato per non riuscire a far segnare tanti gol alla sua Juventus; un dato, però, cambia tutta la statistica. La Juventus, con Allegri, ha sempre ricevuto critiche sul gioco e sul fatto di non riuscire a segnare tanti gol; un dato smentisce tutto e va in difesa del tecnico bianconero. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Getty ImagesAllegri alla Juventus è sempre stato criticato; le maggiori “accuse” rivolte al tecnico bianconero sono state due: la squadra gioca male e l’attacco segna poco. Wanda Nara, relax bollente in piscina: inquadratura malandrina, fan in delirio Il secondo dato, secondo quanto riportato da un Tweet ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è sempre stato criticato per non riuscire a fartanti gol alla sua; un, però, cambia tutta la statistica. La, con, ha sempre ricevuto critiche sul gioco e sul fatto di non riuscire atanti gol; une va in difesa del tecnico bianconero. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Getty Imagesallaè sempre stato criticato; le maggiori “accuse” rivolte al tecnico bianconero sono state due: lagioca male e l’attacco segna poco. Wanda Nara, relax bollente in piscina: inquadratura malandrina, fan in delirio Il secondo, secondo quanto riportato da un Tweet ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Zakaria: 'Ho scelto la #Juventus perché mi ha sempre fatto sognare. Mi ha fatto un'impressione eccezionale in ques… - GiovaAlbanese : #Vlahovic: 'Voglio ringraziare prima di tutto la #Fiorentina, tutti i dirigenti e in particolare #Italiano e… - MarcelloChirico : #Nandez non è venuto alla #Juventus perché: 1. il presidente del @CagliariCalcio Giulini non ha voluto darglielo 2.… - sportli26181512 : Vlahovic-Chiesa, l’abbraccio allo Stadium: un vecchio feeling che si rinnova: Vlahovic-Chiesa, l’abbraccio allo Sta… - NewsDybala : #DybalaNews Paulo #Dybala @PauDybala_JR N. 10 della #Juventus Partite: 277 Goal: 111 Dybala con l'#Argentina dov… -