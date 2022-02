Eliminazione messaggi su WhatsApp: potrebbero esserci novità (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il team di sviluppo di WhatsApp lavora senza sosta per migliorare il servizio offerto, questa volta rilasciando la versione beta per Android 2.22.4.10. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, si stava valutando se aumentare il limite temporale per la cancellazione dei messaggi per tutti, passando dall’attuale ‘1 ora, 8 minuti, 16 secondi’ a ‘7 giorni e 8 minuti’. Dalle ultime indiscrezioni è emerso che si è deciso per passare a ‘2 giorni e 12 ore‘: sarebbe questo il nuovo intervallo temporale entro il quale sarà possibile procedere alla cancellazione di un messaggio per tutti (sarete d’accordo nel pensare che la scadenza attuale sia davvero troppo esigua per andare bene). Non sappiamo dirvi quale sia stato il motivo per cui gli sviluppatori abbiano deciso di abbandonare l’idea di portare il limite ad una settimana (probabile abbiano ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il team di sviluppo dilavora senza sosta per migliorare il servizio offerto, questa volta rilasciando la versione beta per Android 2.22.4.10. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, si stava valutando se aumentare il limite temporale per la cancellazione deiper tutti, passando dall’attuale ‘1 ora, 8 minuti, 16 secondi’ a ‘7 giorni e 8 minuti’. Dalle ultime indiscrezioni è emerso che si è deciso per passare a ‘2 giorni e 12 ore‘: sarebbe questo il nuovo intervallo temporale entro il quale sarà possibile procedere alla cancellazione di uno per tutti (sarete d’accordo nel pensare che la scadenza attuale sia davvero troppo esigua per andare bene). Non sappiamo dirvi quale sia stato il motivo per cui gli sviluppatori abbiano deciso di abbandonare l’idea di portare il limite ad una settimana (probabile abbiano ...

Ultime Notizie dalla rete : Eliminazione messaggi WhatsApp, in arrivo le reazioni e nuovo limite di eliminazione messaggi Non si sa perché WhatsApp abbia deciso di ridurlo così tanto - forse ha valutato che nessuno cancellerebbe messaggi così vecchi e renderebbe la conversazione troppo complicata, chissà. O magari sta ...

Cosa significa smart mobbing? conference call; l'eliminazione dalle chat aziendali; il conferimento di incarichi monotoni e ripetitivi; l'invio di e - mail o messaggi a qualsiasi ora cosicché si debba sempre essere connessi, ...

Eliminazione messaggi su WhatsApp: potrebbero esserci novità OptiMagazine WhatsApp: imminenti le Reactions, nuovi rumors su elimina messaggi per tutti Un sibillino tweet apparso in mattinata a firma di WABetaInfo ha rivelato l'imminente arrivo delle Reactions anche sul client Android e iOS di WhatsApp che, intanto, lavora a variazioni temporali per ...

WhatsApp, in arrivo le reazioni e nuovo limite di eliminazione messaggi Pare che su WhatsApp i messaggi si potranno eliminare per tutti entro 2 giorni e 12 ore dal loro invio: la novità è emersa dall'ultima versione dell'app Beta per dispositivi Android, la 2.22.4.10, ...

