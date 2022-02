Dal possibile esonero ad allenatore del mese: la conquista di Thiago Motta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha vinto il premio di allenatore del mese, pensare che qualche settimana fa era a rischio esonero La Serie A elegge Thiago Motta come allenatore del mese di gennaio. Non più tardi di fine 2021 era sull’orlo dell’esonero per la serie di risultati negativi. Si parlava di Giampaolo, poi non arrivato e forse lo Spezia ci ha visto lungo. Da quel momento è arrivata soltanto una sconfitta contro l’Hellas Verona alla ripresa dopo la sosta. Poi tre vittorie consecutive che hanno fatto uscire i liguri dalle sabbie mobili. Milan, Genoa e Sampdoria il trittico superato brillantemente e di misura da Thiago Motta che si è guadagnato la palma di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’dello Speziaha vinto il premio didel, pensare che qualche settimana fa era a rischioLa Serie A eleggecomedeldi gennaio. Non più tardi di fine 2021 era sull’orlo dell’per la serie di risultati negativi. Si parlava di Giampaolo, poi non arrivato e forse lo Spezia ci ha visto lungo. Da quel momento è arrivata soltanto una sconfitta contro l’Hellas Verona alla ripresa dopo la sosta. Poi tre vittorie consecutive che hanno fatto uscire i liguri dalle sabbie mobili. Milan, Genoa e Sampdoria il trittico superato brillantemente e di misura dache si è guadagnato la palma di ...

