Da Fondazione Menarini un ' viaggio' nella vita dei premi Nobel

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Quali sono stati i personaggi che hanno ispirato la carriera dei premi Nobel, quali le difficoltà incontrate e come sono state superate? È un viaggio nella vita dei grandi nomi della scienza quello che ognuno può fare grazie a 'Dialogs Beyond Borders', la nuova sezione del sito web di Fondazione internazionale Menarini, che ospita le interviste a scienziati del calibro di Louis Ignarro, Donna Strickland e Barry Marshall. "Mio padre era originario di Torre del Greco e mia mamma di Panarea, si sono incontrati negli Stati Uniti prima della Seconda guerra mondiale: il mio inglese era inizialmente scarso e, come si può immaginare, i miei non potevano supportarmi molto nello scrivere e nel leggere. Ma fortunatamente sono sempre stato molto ...

