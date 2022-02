(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le video interviste sono disponibili al link: https://www..it/Home/Dialogs - Beyond - Borders. 2 febbraio 2022

Advertising

lifestyleblogit : Da Fondazione Menarini un 'viaggio' nella vita dei premi Nobel - - lifestyleblogit : Da Fondazione Menarini un 'viaggio' nella vita dei premi Nobel - - Agipress : Dialogs Beyond Borders', il viaggio nella vita dei grandi nomi della scienza lanciato dalla Fondazione Menarini |… - telodogratis : Da Fondazione Menarini un ‘viaggio’ nella vita dei premi Nobel - TV7Benevento : Da Fondazione Menarini un 'viaggio' nella vita dei premi Nobel - -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Menarini

Adnkronos

... la nuova sezione del sito web diInternazionale, che ospita le interviste a scienziati del calibro di Louis Ignarro, Donna Strickland e Barry Marshall. 'Mio padre era originario ...Le video interviste sono disponibili al link: https://www..it/Home/Dialogs - Beyond - Borders. 2 febbraio 2022È un viaggio nella vita dei grandi nomi della scienza quello che ognuno può fare grazie a ‘Dialogs Beyond Borders’, la nuova sezione del sito web di Fondazione internazionale Menarini, che ospita le ...È un viaggio nella vita dei grandi nomi della scienza quello che ognuno può fare grazie a 'Dialogs Beyond Borders', la nuova sezione del sito web di Fondazione Internazionale Menarini, che ospita le ...