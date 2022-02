Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 2 febbraio 2022: 10.560 e 26 decessi. Curva in calo del 30% rispetto alla settimana scorsa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 2 febbraio: su 23.683 tamponi molecolari e 79.781 tamponi antigenici per un totale di 103.464 tamponi, si registrano 10.560 nuovi casi positivi ( - 1.571), sono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022)nel, ildi: su 23.683 tamponi molecolari e 79.781 tamponi antigenici per un totale di 103.464 tamponi, si registrano 10.560 nuovi casi positivi ( - 1.571), sono ...

Advertising

RaiRadio2 : «A me mancherebbe perdere l'aspetto circense di Sanremo a causa del Covid.» @michele_bravi nel backstage di… - RaiNews : Più fitness e saturimetri tra le scelte degli italiani durante la pandemia, l'indagine condotta da Istat - chetempochefa : 'Circa 2 milioni e mezzo di mammografie non fatte nel nostro Paese. Questo ha portato ad un ritardo diagnostico dov… - infosferanews : Lo scandalo della Sanità pubblica. Due anni per fare cosa? Posti letto scarseggiano per colpa dei novax o perché no… - Stronza : Capisco che in Svizzera ci sia il federalismo, 3/4 lingue nazionali, innumerevoli tipi di formaggi… ma pure il Covi… -