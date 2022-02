Zamparini | Pastore | ' Sei stato più di un presidente'

(Di martedì 1 febbraio 2022) "E' un giorno molto triste per me... Una delle prime persone che si è fidato di me se n'è andata. GRAZIE di tutto, nei due anni che ho vissuto a Palermo seimolto più del mio ...

E' il messaggio che Javier, ex fantasista del Palermo, ha dedicato a Mauriziosul proprio account di Instagram. Più laconico Josip Ilicic, altro ex rosanero, che ha scritto: "Rip" e ...... ma certo lanciati e venduti a peso d'oro, da Cavani a Dybala, daa Kjaer, da Belotti a Ilicic a tanti altri, senza dimenticare gli azzurri 2006 già citati. Questo non significa che...«Con i talenti scoperti da Maurizio Zamparini ci si potrebbe fare una Nazionale di calcio. Dybala, Cavani, Pastore, Ilicic, una marea di giocatori. Lui è stato un precursore, amato da Palermo per ...Ricordo sempre con emozione il giorno in cui Pastore arrivò al ritiro del Palermo, voluto prepotentemente da Zamparini e acquistato da Sabatini". Poi rivela: "Allenamento nel pomeriggio, si vede già ...