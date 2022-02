Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2022 ore 15:30 (Di martedì 1 febbraio 2022) Viabilità DEL 1 FEBBRAIO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA PER IN VIAGGIA IN DIREZIONE EST. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO. SEGNALIAMO CHE PER LAVORI IN CORSO SU VIA EMANUELE GIANTURCO E VIA GIAN BATTISTA VICO, LE LINEE ASTRAL S03 BELLE ARTI, S06 AURELIA E S13 SAXA RUBRA, SONO DEVIATE SU PERCORSI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022)DEL 1 FEBBRAIOORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE SCORREVOLE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALNE SALARIA PER IN VIAGGIA IN DIREZIONE EST. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO. SEGNALIAMO CHE PER LAVORI IN CORSO SU VIA EMANUELE GIANTURCO E VIA GIAN BATTISTA VICO, LE LINEE ASTRAL S03 BELLE ARTI, S06 AURELIA E S13 SAXA RUBRA, SONO DEVIATE SU PERCORSI ...

