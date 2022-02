Variante Omicron 2, più contagi ma sintomi lievi: studio (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Più contagi, ma sintomi lievi. La Variante Omicron 2 non sembra provocare effetti più gravi rispetto alla ‘versione base’ di Omicron, che ha trainato l’ultima ondata di casi covid anche in Italia. La sottoVariante identificata come BA.2, appunto la cosiddetta Omicron 2, sarebbe “più contagiosa” rispetto a quella originale (BA.1) e in grado di infettare maggiormente anche le persone vaccinate secondo il quadro delineato da uno studio condotto in Danimarca su oltre 8.500 famiglie del Paese tra dicembre e gennaio. I ricercatori hanno rilevato che le persone contagiate dalla sottoVariante BA.2 avevano circa il 33% di probabilità in più di infettarne altre, rispetto a quelle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Più, ma. La2 non sembra provocare effetti più gravi rispetto alla ‘versione base’ di, che ha trainato l’ultima ondata di casi covid anche in Italia. La sottoidentificata come BA.2, appunto la cosiddetta2, sarebbe “piùosa” rispetto a quella originale (BA.1) e in grado di infettare maggiormente anche le persone vaccinate secondo il quadro delineato da unocondotto in Danimarca su oltre 8.500 famiglie del Paese tra dicembre e gennaio. I ricercatori hanno rilevato che le personeate dalla sottoBA.2 avevano circa il 33% di probabilità in più di infettarne altre, rispetto a quelle ...

Advertising

fanpage : 'Omicron la variante buona, che assomiglia a un raffreddore, ha ammazzato più di 9mila persone in un solo mese. Ign… - Agenzia_Ansa : La variante Omicron è più trasmissibile della Delta sebbene determini una carica virale simile e talvolta inferiore… - Agenzia_Ansa : La casa farmaceutica statunitense Moderna ha iniziato la sperimentazione per un richiamo vaccinale specifico per co… - Gio53272615 : RT @a_meluzzi: Covid, lo studio: 'Una molecola attiva nel sistema immunitario è in grado di bloccare ogni variante di Sars Cov 2, Omicron i… - napam_51 : RT @a_meluzzi: Covid, lo studio: 'Una molecola attiva nel sistema immunitario è in grado di bloccare ogni variante di Sars Cov 2, Omicron i… -