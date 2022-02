Vangelo del giorno | Marco 5 | 21-43 – Audio e commento Papa Francesco

(Di martedì 1 febbraio 2022) Lo spunto daldi oggi 1 Febbraio 2022, Martedì: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male”. “I due requisiti per essere guariti, per avere accesso al suo cuore: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a Lui. Gesù va a scoprire queste persone tra la folla L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Rallegra la vita tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. R. Tu sei buono, Signore,... Dal secondo Marco Mc 5,21 - 43 In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in ... Gesù compie due miracoli, a favore di due donne, una poco più che bambina. Ciò che interessa a Gesù è che noi entriamo in relazione con Lui ...