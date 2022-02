Su Instagram arrivano i nuovi Avatar 3D, la rivoluzione del Metaverso sbarca sui social (Di martedì 1 febbraio 2022) Il futuro del mondo digitale è sempre più presente. E ora la rivoluzione del Metaverso sbarca anche su Instagram. Sul social network di proprietà Meta (il nuovo nome del gruppo Facebook Inc.), arrivano infatti i nuovi Avatar 3D, ovvero delle copie tridimensionali e personalizzabili di noi stessi che potremmo usare come immagine del profilo, come sticker da inviare in DM e come reaction nelle storie e nei post di Instragram. Ad annunciare la novità è stato Mark Zuckerberg con una gif pubblicata su Facebook. Gli Avatar 3D già da tempo sono disponibili su Facebook e Messenger. Ma adesso il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha deciso di rinfrescarne il look con la possibilità di personalizzare ancora di più i nostri personaggi ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Il futuro del mondo digitale è sempre più presente. E ora ladelanche su. Sulnetwork di proprietà Meta (il nuovo nome del gruppo Facebook Inc.),infatti i3D, ovvero delle copie tridimensionali e personalizzabili di noi stessi che potremmo usare come immagine del profilo, come sticker da inviare in DM e come reaction nelle storie e nei post di Instragram. Ad annunciare la novità è stato Mark Zuckerberg con una gif pubblicata su Facebook. Gli3D già da tempo sono disponibili su Facebook e Messenger. Ma adesso il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha deciso di rinfrescarne il look con la possibilità di personalizzare ancora di più i nostri personaggi ...

