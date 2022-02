Stato emergenza covid | Galli | “No proroga? Ragionevole”

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fine dellodiper-19 il 31 marzo? “Credo che possa essere una previsione, ma con il difetto di essere appunto una previsione”. Per di più “un po’ diversa dall’azzardare il vincitore del derby” della Madonnina in programma questo sabato. Massimo, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, tifoso interista, spiega così all’Adnkronos Salute le ragioni per cui “non sono nella condizione di dire con assoluta certezza” se alla fine del prossimo mese si potrà davvero voltare pagina nella gestione del coronavirus pandemico. “Da qui al 31 di marzo ci sono in ballo più di 50 giorni e bisogna vedere come andranno le cose”, sottolinea con prudenza. “Mi auguro che sia possibile” evitare una nuova, ...

'Se i dati proseguiranno nel trend delle ultime settimane e al calo dei contagi si affiancherà quello dei ricoveri - ha proseguito - non vedo ragioni per prolungare lodioltre il 31 ..."Ma è una previsione, non ci sono certezze" Fine dellodiper Covid - 19 il 31 marzo? "Credo che possa essere una previsione ragionevole, ma con il difetto di essere appunto una previsione". Per di più "un po' diversa dall'azzardare il ...Questa combinazione ci consentirà di convivere con il virus e passare dallo stato di emergenza all'ordinario: significa andare a rimuovere progressivamente quelle limitazioni che sono state imposte.Il sottosegretario alla salute ha parlato anche della letalità del virus in Italia: «In realtà non siamo nemmeno tra i primi venti paesi al mondo per mortalità in rapporto alla popolazione. Gli Stati ...