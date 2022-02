Spazio, in orbita Cosmo-SkyMed di Seconda Generazione (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ in orbita, lanciato con successo nella notte il secondo satellite della costellazione italiana Cosmo-SkyMed di Seconda Generazione (Csg) promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dal Ministero della Difesa, con il contributo del ministero dell’Università e della Ricerca. Il decollo – dopo diversi rinvii – è avvenuto alle 00.11 italiane dalla base di Cape Canaveral Air Force Station a bordo del vettore Falcon 9 della società americana SpaceX, ed è la prima volta per un satellite italiano un volo a bordo del lanciatore della società di Elon Musk. Con il secondo satellite della costellazione, il sesto in orbita, saranno ampliate l’operatività e le capacità complessive dell’intera costellazione Cosmo-SkyMed, in linea con gli ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ in, lanciato con successo nella notte il secondo satellite della costellazione italianadi(Csg) promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dal Ministero della Difesa, con il contributo del ministero dell’Università e della Ricerca. Il decollo – dopo diversi rinvii – è avvenuto alle 00.11 italiane dalla base di Cape Canaveral Air Force Station a bordo del vettore Falcon 9 della società americana SpaceX, ed è la prima volta per un satellite italiano un volo a bordo del lanciatore della società di Elon Musk. Con il secondo satellite della costellazione, il sesto in, saranno ampliate l’operatività e le capacità complessive dell’intera costellazione, in linea con gli ...

