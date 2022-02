Sonia Bruganelli e Soleil sconfitte al Grande Fratello Vip, Alex Belli nel mirino di Zorzi (Di martedì 1 febbraio 2022) Sonia Bruganelli e Soleil sconfitte al Grande Fratello Vip. Questo è l’esito della puntata di ieri sera del programma di Canale5 quando il verdetto del pubblico a casa è arrivato a sottolineare il fato che forse le due hanno sbagliato la loro strategia e che a portare a casa il risultato è stata addirittura Delia Duran. Il televoto di ieri sera ha visto Giucas Casella subito ‘salvo’ e Soleil e Delia allo scontro finale per la gioia di Alex Belli intervenuto dallo studio per parlare con le due. Mentre in tv si consumava l’ennesima scena in stile Centovetrine, Tommaso Zorzi faceva il verso ad Alex Belli sui social per la gioia di tutti coloro che non sopportano più questa soap. La ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)alVip. Questo è l’esito della puntata di ieri sera del programma di Canale5 quando il verdetto del pubblico a casa è arrivato a sottolineare il fato che forse le due hanno sbagliato la loro strategia e che a portare a casa il risultato è stata addirittura Delia Duran. Il televoto di ieri sera ha visto Giucas Casella subito ‘salvo’ ee Delia allo scontro finale per la gioia diintervenuto dallo studio per parlare con le due. Mentre in tv si consumava l’ennesima scena in stile Centovetrine, Tommasofaceva il verso adsui social per la gioia di tutti coloro che non sopportano più questa soap. La ...

