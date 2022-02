Sanremo 2022, pubblico al Festival solo con Super Green Pass e capienza piena all’Ariston (Di martedì 1 febbraio 2022) Il pubblico al Festival di Sanremo 2022 ci sarà. Un’importante notizia e novità rispetto allo scorso anno, quando a causa del Covid il teatro Ariston, per la prima volta nella sua storia, è stato completamente vuoto. Un’edizione difficile quella portata avanti da Amadeus e Fiorello, senza poter contare dell’apporto e del calore del pubblico in platea. Per la 72esima edizione del Festival, al via il 1 febbraio 2022, il pubblico tornerà a riempire il teatro Ariston al 100%. Eppure ci saranno diverse regole da rispettare, perché la pandemia non è ancora finita, anzi nelle ultime settimane si è avuto ad un peggioramento della situazione a causa della variante Omicron, molto contagiosa. capienza del teatro al 100% con spettatori muniti di ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilaldici sarà. Un’importante notizia e novità rispetto allo scorso anno, quando a causa del Covid il teatro Ariston, per la prima volta nella sua storia, è stato completamente vuoto. Un’edizione difficile quella portata avanti da Amadeus e Fiorello, senza poter contare dell’apporto e del calore delin platea. Per la 72esima edizione del, al via il 1 febbraio, iltornerà a riempire il teatro Ariston al 100%. Eppure ci saranno diverse regole da rispettare, perché la pandemia non è ancora finita, anzi nelle ultime settimane si è avuto ad un peggioramento della situazione a causa della variante Omicron, molto contagiosa.del teatro al 100% con spettatori muniti di ...

