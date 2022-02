Sanremo 2022, Amadeus va a prendere i Maneskin con la golf car (VIDEO) (Di martedì 1 febbraio 2022) Momenti di altissima televisione – si fa per dire – a Sanremo. Nella prima puntata del Festival, Amadeus è uscito dal Teatro Ariston ed è andato a prendere i Maneskin, ospiti quest’anno dopo aver vinto l’anno scorso, a bordo di un trenino turistico simile a una golf car. Spettatori perplessi, mentre il pubblico in sala e quello per le strade della città ligure guarda con ilarità al siparietto. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Momenti di altissima televisione – si fa per dire – a. Nella prima puntata del Festival,è uscito dal Teatro Ariston ed è andato a, ospiti quest’anno dopo aver vinto l’anno scorso, a bordo di un trenino turistico simile a unacar. Spettatori perplessi, mentre il pubblico in sala e quello per le strade della città ligure guarda con ilarità al siparietto. In alto il. SportFace.

