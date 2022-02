Sabato Pecoraro | “Nelle scorse settimane la paura del Covid ha inciso molto sul commercio”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 1 febbraio 2022) di Monica De Santis “Non è stato proprio un 2021 nerissimo, ma comunque segnato dalla crisi causata dalla pandemia, che ha portato non poche perdite economiche”.?presidente della Fenailp, traccia un bilancio e guarda anche al futuro, un futuro senza dubbioparticolare per quanto concerne il settore del, soprattutto a Salerno… “Tra poco finirà anche la stagione dei saldi, ed anche in questo caso dobbiamo registrare un segno negativo. Perchè purtroppo non sono andati come ci si aspettava. Complice anche l’aumento dei contagi che ha costretto tanti a dover rimanere a casa e tanti altri ad averedi uscire. Penso che tutti abbiamo visto Salerno cosa è statasoprattutto, una città che dopo le 19 ...