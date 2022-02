Pechino 2022, sabato 12 febbraio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di martedì 1 febbraio 2022) Meno appuntamenti rispetto agli altri giorni, ma emozioni forti previste anche sabato 12 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri in gara sono tanti e proveranno a dare il massimo per i nostri colori. A cominciare dallo snowboardcross, passando per il salto con gli sci, fino ad arrivare al piatto forte di oggi che è la sprint maschile di biathlon. Vi proponiamo di seguito gli italiani al via sabato 12 febbraio. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO tutti GLI italiani IN gara I REGOLAMENTI DI tutti GLI SPORT sabato 12 febbraio (giorno 8, orari italiani) Ore 3:00 – ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Meno appuntamenti rispetto agli altri giorni, ma emozioni forti previste anche12ai Giochi Olimpici Invernali di. Gli azzurri insono tanti e proveranno a dare il massimo per i nostri colori. A cominciare dallo snowboardcross, passando per il salto con gli sci, fino ad arrivare al piatto forte di oggi che è la sprint maschile di biathlon. Vi proponiamo di seguito glial via12. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOGLIINI REGOLAMENTI DIGLI SPORT12(giorno 8,) Ore 3:00 – ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - RaiSport : #Mattarella: 'I miei più calorosi saluti agli azzurri' 'In particolare a #Moioli per il suo nuovo ruolo di portaban… - Agenzia_Ansa : Malagò positivo, isolato in un covid hotel. Il presidente del Coni è asintomatico #ANSA - Djfreezylee01 : RT @SkySport: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI PECHINO 2022 Il calendario completo delle gare ?? - zazoomblog : Pechino 2022 venerdì 11 febbraio: gli italiani in gara tutti gli orari - #Pechino #venerdì #febbraio: #italiani -