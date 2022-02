Patrick Zaki | udienza rinviata al 6 aprile

(Di martedì 1 febbraio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) –al 6l’per, il ricercatore egiziano dell’Alma Mater di Bologna che era atteso presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato a Mansoura per rispondere dell’accusa di diffusione di false notizie in patria e all’estero. Lo si apprende dal profilo Twitter dell’attivista.ha già trascorso 22 mesi in detenzione cautelare, e l’8 dicembre scorso è stato scarcerato, ma non può ancora lasciare l’Egitto.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

BOLOGNA - Rinviata al 6 aprile l'udienza per, il ricercatore egiziano dell'Alma Mater di Bologna che era atteso presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato a Mansoura per rispondere dell'accusa di diffusione di false notizie in ...ADV Rinviata al 6 aprile l'udienza per, il ricercatore egiziano dell'Alma Mater di Bologna che stamani era atteso presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato a Mansoura per rispondere dell'accusa di diffusione di false ...Su Facebook oggi, 31 gennaio, ha pubblicato un manifesto affisso a Bologna in cui viene ritratto lui e la scritta «Libertà per Patrick Zaki». «Qualunque cosa accada, sarò sempre grato alla mia città ...Nel giro di pochi minuti, tanto è durata la quarta udienza del processo che vede Patrick Zaki imputato di “diffusione di notizie false”, il giudice ha reso noto il rinvio al 6 aprile. La notizia del ...