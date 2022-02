Patrick Zaki: ancora un rinvio, ma resta libero (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è comparso di nuovo davanti ai giudici questa mattina. Il caso non è stato chiuso. Ci sarà una nuova udienza il 6 aprile, ma Patrick resta in libertà Leggi su vanityfair (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è comparso di nuovo davanti ai giudici questa mattina. Il caso non è stato chiuso. Ci sarà una nuova udienza il 6 aprile, main libertà

Advertising

Radio1Rai : ??Il 1 febbraio una nuova udienza in #Egitto per Patrick #Zaki, accusato di diffusione di fake news tramite social n… - amnestyitalia : ??L'udienza di Patrick Zaki è stata rinviata al 6 aprile - fanpage : 'Sono sicuro che tutto andrà per il meglio. Personalmente mi sento molto ottimista'. La nostra intervista a… - fcolarieti : Il calvario di Patrick Zaki non ha fine. Rinviata al 6 aprile l’udienza. Ma lo studente non può lasciare l’Egitto.… - CorriereUmbria : Patrick Zaki, udienza rinviata al 6 aprile. Rischia fino a cinque anni di carcere #zaki #egitto #giustizia… -