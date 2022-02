Morti sul lavoro, tre casi in poche ore Le vittime sono già 92 dall’inizio dell’anno (Di martedì 1 febbraio 2022) Le tragedie a Venezia, nel Mantovano e in provincia di Frosinone. Secondo i dati Inail l’anno scorso 1.221 persone hanno perso la vita mentre lavoravano Leggi su corriere (Di martedì 1 febbraio 2022) Le tragedie a Venezia, nel Mantovano e in provincia di Frosinone. Secondo i dati Inail l’anno scorso 1.221 persone hanno perso la vita mentre lavoravano

Advertising

Agenzia_Ansa : Dall'Inail arrivano i numeri della strage sul lavoro nel 2021. Sono 1.221 le denunce di morti lo scorso anno mentre… - Tg3web : Oltre 500 mila infortuni sul lavoro, più di 1200 morti. Sono i numeri dell'Inail per il 2021. 'È come una guerra ci… - fattoquotidiano : Il contatore ufficiale dice che i morti sul lavoro sono un po’ diminuiti nel 2021, ma la realtà è che sono aumentat… - pameladiverona : E intanto anche oggi 3 morti sul lavoro. Figli di puttana maledetti. - anna_boggero : RT @Corriere: Morti sul lavoro, tre casi in poche ore. Da inizio anno sono già 92 -