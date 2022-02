Halo: in arrivo la serie tv, ecco la data d’uscita (Di martedì 1 febbraio 2022) Halo è sicuramente tra le serie videoludiche più amate dagli appassionati. Il noto sparatutto fantascientifico di casa Bungie è tra le esclusive Xbox più iconiche ed importanti fin dal suo primo capitolo, uscito nel lontano 2001. Sono anni che si parla della serie tv che Paramount ha in programma di lanciare, con le prime indiscrezioni che davano il 2015 come data di lancio definitiva. Una serie di sfortunati eventi e complicazioni tecniche aveva però rimandato il tutto. Le riprese dovevano iniziare nel 2020, salvo poi essere state sospese a causa della pandemia. Ora però tutto sembra essersi risolto ed è stata annunciata la data di uscita. Halo: quando e dove guardarlo La data di uscita ufficiale della serie è il 24 marzo 2022. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)è sicuramente tra levideoludiche più amate dagli appassionati. Il noto sparatutto fantascientifico di casa Bungie è tra le esclusive Xbox più iconiche ed importanti fin dal suo primo capitolo, uscito nel lontano 2001. Sono anni che si parla dellatv che Paramount ha in programma di lanciare, con le prime indiscrezioni che davano il 2015 comedi lancio definitiva. Unadi sfortunati eventi e complicazioni tecniche aveva però rimandato il tutto. Le riprese dovevano iniziare nel 2020, salvo poi essere state sospese a causa della pandemia. Ora però tutto sembra essersi risolto ed è stata annunciata ladi uscita.: quando e dove guardarlo Ladi uscita ufficiale dellaè il 24 marzo 2022. ...

