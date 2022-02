Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Isa sulla trentanovesima puntata (Di martedì 1 febbraio 2022) Ammazza che puntatona ieri al Grande Fratello Vip! In realtà era partito come il solito trituramento di ovaie di tre ore sul triangolo artistico che ormai ci sta ammorbando l’esistenza peggio del fidanzato fantasma di Pamela Prati, ma poi il pubblico da casa ha deciso di prendere in mano la redini della situazione e con un televoto scioooook ci ha regalato la svolta della serata! Si, perché far vincere Delia Duran (con una percentuale altissima, peraltro) in un televoto in positivo contro Soleil Sorge è una svolta a tutti gli effetti. E’ una vera e propria dinamica che per forza di cose smuoverà gli equilibri della Casa e fa un po’ ridere il pensiero che a creare situazioni potenzialmente esplosive per il gioco della pensarci il pubblico piuttosto che chi dovrebbe farlo per mestiere, ma vabbè. E’ chiaro, evidente e palese che, almeno per ora, il voto ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 febbraio 2022) Ammazza che puntatona ieri alVip! In realtà era partito come il solito trituramento di ovaie di tre ore sul triangolo artistico che ormai ci sta ammorbando l’esistenza peggio del fidanzato fantasma di Pamela Prati, ma poi il pubblico da casa ha deciso di prendere in mano la redini della situazione e con un televoto scioooook ci ha regalato la svolta della serata! Si, perché far vincere Delia Duran (con una percentuale altissima, peraltro) in un televoto in positivo contro Soleil Sorge è una svolta a tutti gli effetti. E’ una vera e propria dinamica che per forza di cose smuoverà gli equilibri della Casa e fa un po’ ridere il pensiero che a creare situazioni potenzialmente esplosive per il gioco della pensarci il pubblico piuttosto che chi dovrebbe farlo per mestiere, ma vabbè. E’ chiaro, evidente e palese che, almeno per ora, il voto ...

GrandeFratello : Alfonso legge un comunicato di Grande Fratello molto importante: il budget settimanale viene decurtato del 50% in s… - petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - GIORGIOMALISAN : RT @GrandeFratello: Alfonso legge un comunicato di Grande Fratello molto importante: il budget settimanale viene decurtato del 50% in segui… - Daniela21505028 : RT @robertospek: #GFVIP Grande Fratello VIP 6: - Il concorrente squalificato diventa co-conduttore del programma. - La 'moglie' del concorr… - Sarahera94 : RT @La_Pagherai: Gli autori del grande fratello se l'erano studiata bene per mandare al primo televoto per la finale i 4 immuni e protetti… -