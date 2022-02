Giuramento di Mattarella da capo dello Stato: quando sarà e come seguirlo in diretta tv e in streaming (Di martedì 1 febbraio 2022) In più è possibile seguire la diretta sui canali all news come RaiNews24, SkyTg24 e Tgcom24. sarà possibile anche seguire in streaming il Giuramento attraverso la web tv della Camera e il portale ... Leggi su money (Di martedì 1 febbraio 2022) In più è possibile seguire lasui canali all newsRaiNews24, SkyTg24 e Tgcom24.possibile anche seguire inilattraverso la web tv della Camera e il portale ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile! Guardate cosa chiedono adesso oltre a #greenpass e vaccinazione: da non crederci ???? #Mattarella… - Quirinale : Al Palazzo del #Quirinale ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella il Giudi… - Paola_zrz : RT @NicolaPorro: ?? Incredibile! Guardate cosa chiedono adesso oltre a #greenpass e vaccinazione: da non crederci ???? #Mattarella #Giurament… - ivic00633480 : RT @NicolaPorro: ?? Incredibile! Guardate cosa chiedono adesso oltre a #greenpass e vaccinazione: da non crederci ???? #Mattarella #Giurament… - Furigana109 : RT @NicolaPorro: ?? Incredibile! Guardate cosa chiedono adesso oltre a #greenpass e vaccinazione: da non crederci ???? #Mattarella #Giurament… -