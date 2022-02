GFVIP | Soleil Sorge ad Alex Belli hai detto di amarmi | Delia Duran Basta cogli e ti lascio

(Di martedì 1 febbraio 2022)ha deciso di lasciaredopo aver sentito la lettera scritta daall'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6., nella puntata del 31 gennaio del Grande Fratello Vip 6, ha deciso di lasciaredopo aver sentito la lettera cheha scritto a suo marito. La modella venezuelana ha scoperto chele ha mentito dicendole che non aveva mai dichiarato il suo amore a Solei quando era nella casa. Lagià due giorni fa si era tolto l'anello come segno di distacco dal marito., quando Giacomo Urtis è uscito dal reality, gli ha consegnato una ...

GrandeFratello : Soleil, Delia e Giucas sono al televoto: questa sera scopriremo chi di loro sarà il primo candidato alla finale di… - GrandeFratello : La posizione di Delia sembra davvero definitiva... eppure né Alex e neppure Soleil sembrano essere convinti. #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la VIP che può tornare nella Casa è... SOLEIL! #GFVIP o - PacconeStefania : RT @catiuz92: Se Soleil si è ripresa velocemente da questa serata è grazie a chi la sta circondando ?????? E un bel vaffa a chi credeva e spe… - samira59905359 : RT @SoleilSorgeFan: Lo sguardo di Soleil vede Gianmaria con la sua famiglia. Cattivissima #gfvip -

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Dreams' from Bensound.cominsulta Manila durante la pubblicità: 'smetti di fare la....': 'Viene premiato un teatrino del genere rispetto a 2 persone che hanno dato veramente ... ma sopratutto era evidente che era contro di me' LA LUCIDITÀ DI QUESTA DONNA 🔥 ##...Come hanno reagito gli utenti social alle nomination? Scopriamo chi sono i quattro concorrenti che sono al televoto per diventare il primo finalista del GF Vip 6. Come hanno reagito gli utenti social ...Il primo nome selezionato è stato quello di Delia Duran, che ha scavalcato con sorpresa un precedente televoto con Soleil Sorge e Giucas Casella. Nessuno dei concorrenti sapeva che il prescelto ...