GF Vip 6, Delia Duran è la prima concorrente candidata alla finale (Di martedì 1 febbraio 2022) La sesta edizione Vip del Grande Fratello continua a riservare al pubblico di Canale 5 grandi emozioni. Nel corso della 39esima puntata il conduttore del reality show Alfonso Signorini ha rivelato al pubblico il nome del primo gieffino candidato alla finale del 14 marzo. A conquistare maggiori consensi da parte del pubblico è stata Delia Duran, che al televoto ha battuto sia Giucas Casella che la sua rivale Soleil Sorge. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6: Delia Duran si candida come possibile finalista battendo Soleil e Giucas al televoto Delia Duran superando al televoto Soleil Sorge e Giucas Casella ha conquistato il pass per tentare di accedere alla finale. Per completare l’opera, ora, la moglie ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 1 febbraio 2022) La sesta edizione Vip del Grande Fratello continua a riservare al pubblico di Canale 5 grandi emozioni. Nel corso della 39esima puntata il conduttore del reality show Alfonso Signorini ha rivelato al pubblico il nome del primo gieffino candidatodel 14 marzo. A conquistare maggiori consensi da parte del pubblico è stata, che al televoto ha battuto sia Giucas Casella che la sua rivale Soleil Sorge. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6:si candida come possibile finalista battendo Soleil e Giucas al televotosuperando al televoto Soleil Sorge e Giucas Casella ha conquistato il pass per tentare di accedere. Per completare l’opera, ora, la moglie ...

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli il tuo Vip preferito tra Delia, Giucas e Soleil. #GFVIP - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (620 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Deli… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? CONTINUATE A VOTARE E FAR GIRARE QUESTO SONDAGGIO Delia 60% Davide 24% Manila 12% Katia 4% #GFVIP… - infoitcultura : Gf Vip, la dichiarazione di Alex Belli alla moglie: «Io scelgo te». Delia Duran lo gela: «È finita» - filoXXL : #GFVIP Ma quello di Sophinta che dice di non 'considerare' Delia si crede già Divo? Allora dopo la 'Miss arroganza'… -