È morto Maurizio Zamparini | ex presidente di Venezia e Palermo

(Di martedì 1 febbraio 2022) È. La notizia dell'1 febbraio 2022 ha iniziato a circolare già dalla mattina. L'imprenditore, noto per il suo lungo impegno nel calcio dadelprima e delpoi, aveva 80 anni. Le sue condizioni si sono aggravate, dopo che qualche giorno fa era stato ricoverato in una clinica di Ravenna per dei problemi di salute. È: ultimi mesi difficili per lui Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,era stato ricoverato all'Ospedale Cotignola della città romagnola. Era stato costretto al ricovero per effetto di un problema al colon. Già nei giorni prima di Natale l'imprenditore erea stato ricoverato e operato con urgenza a Udine, ...

Ravenna " È morto questa notte Maurizio Zamparini, storico ex patron del Palermo Calcio. Aveva 80 anni. Il decesso intorno alle due 2 nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. L'imprenditore friulano si trovava da qualche giorno nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, a causa di un aggravamento delle condizioni di salute. All'età di 80 anni si è spento Maurizio Zamparini, ex presidente di Palermo, Pordenone e Venezia. L'imprenditore è morto questa notte in provincia di Ravenna, in una clinica. A Natale era stato ricoverato e operato con urgenza a Udine.