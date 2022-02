“Dybala, vai al Napoli!”: il consiglio all’argentino (Di martedì 1 febbraio 2022) Gaetano Miccichè, vicepresidente del Palermo, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show a Radio Punto Nuovo, per ricordare l’ex presidente rosanero deceduto questa mattina, Maurizio Zamparini, e commentare la stagione del Napoli in corso. Il ricordo di Zamparini “Questa mattina un bruttissimo risveglio, ci ha lasciato un grande amico con cui ho passato anni indimenticabili non solo nell’ambito calcistico, ma anche personale. La figura di Zamparini è quasi irripetibile, chissà quanti decenni passeranno per trovare un presidente così emotivamente coinvolto, ha investito di tasca sua cifre importanti. Difficile trovare qualcuno che porti il Palermo a quei livelli: Champions sfiorata, finale di Coppa Italia, che manda ai Mondiali cinque calciatori che giocano titolari in Nazionale. Maurizio Zamparini – Foto: by Tullio M. Puglia/Getty ImagesRicordo con ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 febbraio 2022) Gaetano Miccichè, vicepresidente del Palermo, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show a Radio Punto Nuovo, per ricordare l’ex presidente rosanero deceduto questa mattina, Maurizio Zamparini, e commentare la stagione del Napoli in corso. Il ricordo di Zamparini “Questa mattina un bruttissimo risveglio, ci ha lasciato un grande amico con cui ho passato anni indimenticabili non solo nell’ambito calcistico, ma anche personale. La figura di Zamparini è quasi irripetibile, chissà quanti decenni passeranno per trovare un presidente così emotivamente coinvolto, ha investito di tasca sua cifre importanti. Difficile trovare qualcuno che porti il Palermo a quei livelli: Champions sfiorata, finale di Coppa Italia, che manda ai Mondiali cinque calciatori che giocano titolari in Nazionale. Maurizio Zamparini – Foto: by Tullio M. Puglia/Getty ImagesRicordo con ...

