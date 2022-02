Covid | Pfizer chiede alla Fda l’autorizzazione per il vaccino agli under 5 Pregliasco | “Utile per i soggetti a rischio”

Advertising

DavidPuente : L'eterna ricerca del grafene nei vaccini anti Covid-19 dei 'ricercatori' spagnoli. Niente ciccia per gatti? - MediasetTgcom24 : Covid, vaccino Pfizer per bambini under 5 disponbile entro febbraio #pfizer #fda #biontech #febbraio… - fattoquotidiano : Covid, media Usa: “Pfizer pronta a chiedere autorizzazione per vaccino under 5”. Pregliasco: “Utile per i soggetti… - ilriformista : #Covid, #vaccino agli #under 5 - mamothers : @fuoridalcorotv La galera per questi signori #dottori ! La legge non è uguale per tutti??? #pregliasco #curenegate… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pfizer

Il vaccino per prevenire ildi- Biontech per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni potrebbe essere disponibile per la somministrazione negli Stati Uniti già entro la fine di febbraio o gli inizi di marzo. Prima il ...... l'azienda farmaceuticasta per presentare alla Fda, l'autorità del farmaco statunitense, la richiesta di autorizzazione in emergenza del primo vaccino anti -destinato ai bambini da 6 ...Pfizer on Tuesday asked the U.S. to authorize extra-low doses of its COVID-19 vaccine for children under 5, potentially opening the way for the very youngest Americans to start receiving shots as ...Kids younger than 5 in Maryland could start getting their coronavirus vaccinations by the end of February. Here's what parents need to know. Drugmaker Pfizer is expected to ask the Food and Drug ...