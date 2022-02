Covid Italia | 1 febbraio | raddoppiano i contagi 133 142 | crescono i morti 427 | tasso scende a 10 | 6%

Advertising

CarloVerdelli : L’Italia è quel Paese dove una bimba di 2 anni muore di Covid perché nata in una regione, la Calabria, dove l’ndran… - ItalyMFA : L'Italia ???? si unisce agli altri Stati membri ???? e dona 3.996.000 dosi di vaccini COVID-19 alla #Siria attraverso… - Adnkronos : '#Covid in fase discendente, ma più casi nei bimbi': l’analisi di Gimbe. - LeoMuti2 : RT @Gigadesires: - Danimarca e Finlandia cancellano restrizioni Covid. - UK ridiscute obbligo vaccinale per sanitari. - Austria rinvia obbl… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 133.142 contagi e 427 morti: bollettino 1 febbraio - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Sale la percentuale di posti occupati da pazientiin 11 Regioni Resta al 30%, in, la percentuale di posti occupati da pazientinei reparti di area non critica ma, in 24 ore, cresce ...Sono 133.142 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.715. Le ...per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in, secondo ...(LuccaInDiretta) La variante Omicron 2 non sembra provocare effetti più gravi rispetto alla 'versione base' di Omicron, che ha trainato l'ultima ondata di casi covid anche in Italia. La sottovariante ...In occasione della Giornata Mondiale Onu dell'educazione, la Sirem (Società Italiana sulla Ricerca Mediale) in collaborazione con Skilla, propone una riflessione sull'impatto di due anni di Covid ...