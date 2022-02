Covid | in Danimarca da oggi via tutte le ristrizioni Oms | prematuro cantare vittoria

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - MediasetTgcom24 : Covid, la Danimarca allenta le restrizioni: addio a Green pass e mascherine #Covid #Danimarca #Greenpass #Omicron… - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - fabrizi92786826 : RT @italiadeidolori: La Danimarca annuncia che il Covid non rappresenta più una minaccia per la società. Tutte le restrizioni scadono oggi… - SkorpioITA : RT @Gigadesires: - Danimarca e Finlandia cancellano restrizioni Covid. - UK ridiscute obbligo vaccinale per sanitari. - Austria rinvia obbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Danimarca

Omicron 2 'più trasmissibile ma non tra vaccinati' 'Questi dati sono coerenti con la crescita di BA.2 che si sta verificando ine in altri Paesi - ha spiegato Marco Gerdol, ricercatore all'...Stop a mascherine e Green pass obbligatorio . A partire da oggi, martedì 1 febbraio 2022, laarchivia (chissà se per sempre) le restrizioni anti -. Nel Paese scandinavo è una giornata di svolta: lo si evince dal fatto che oltre a mandare in soffitta le limitazioni anti - ...Da oggi non sarà più obbligatorio indossare mascherine su mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso e avere il Green pass per entrare in discoteche, caffè, autobus e ristoranti. Riaperti anche i locali no ...più a nord del continente la Danimarca saluta green pass e mascherina. Addio alle misure e alle restrizioni anti covid: a partire da oggi l’obbligo di indossare le mascherine e di esibire il Green ...