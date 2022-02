Coronavirus, 427 morti in un giorno. I nuovi contagi sono 133.142: in calo ricoveri e tasso di positività (Di martedì 1 febbraio 2022) Il bollettino del 1° febbraio 2022 Il primo giorno del mese di febbraio si apre con 133.142 nuovi contagi da Coronavirus. Nella giornata di ieri se ne erano registrati 57.715, mentre la settimana si era chiusa domenica con 104.065 casi. Numeri che portano il totale delle infezioni da inizio pandemia a 11.116.422. In questo momento, gli attualmente positivi sono invece 2.476.514. Sul fronte delle vittime legate al Covid, il consueto bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile riporta 427 morti, contro i 349 di ieri. Arrivati a questo punto, il totale dei decessi è a quota 146.925 da quando è cominciata la pandemia nel 2020. La situazione negli ospedali I malati Covid più gravi, ricoverati nei reparti di terapia intensiva di tutta Italia, ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Il bollettino del 1° febbraio 2022 Il primodel mese di febbraio si apre con 133.142da. Nella giornata di ieri se ne erano registrati 57.715, mentre la settimana si era chiusa domenica con 104.065 casi. Numeri che portano il totale delle infezioni da inizio pandemia a 11.116.422. In questo momento, gli attualmente positiviinvece 2.476.514. Sul fronte delle vittime legate al Covid, il consueto bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile riporta 427, contro i 349 di ieri. Arrivati a questo punto, il totale dei decessi è a quota 146.925 da quando è cominciata la pandemia nel 2020. La situazione negli ospedali I malati Covid più gravi, ricoverati nei reparti di terapia intensiva di tutta Italia, ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 01 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 2.476.514 • Deceduti: 146.925 (+427) • Dimessi/Guariti: 8… - folucar : RT @lucarango88: ??#Italia #coronavirus #1febbraio Casi +133.142(11.116.422 +1,21%) Guariti +248.971(8.492.983 +3,02%) Morti +427(146.925 +… - stampalibconsag : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino dell’1 febbraio: 133.142 nuovi casi, i morti sono 427 - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’1 febbraio: 133.142 nuovi casi, i morti sono 427 - News24_it : Covid, oggi in Italia 133.142 nuovi casi e 427 morti. Green pass, in vigore le nuove regole e multe per over 50 non… -