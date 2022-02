Ci mancava: il Papa benedice le tasse (Di martedì 1 febbraio 2022) Per fortuna l’infallibilità Papale vale solo per la proclamazione di nuovi dogmi. E ieri Papa Bergoglio certo non parlava ex cathedra. Perché sarebbe stato un tantino complicato per i parroci di mezzo mondo, soprattutto quello occidentale, presentarsi all’ambone per l’omelia e spiegare che le tasse, tutte, sono strumento di “giustizia” e servono per il “bene comune”. Papa Francesco ha saputo sorprenderci in più di un’occasione e siamo ormai abituati a benedizioni di ogni tipo. Stavolta è stato il turno di imposte, tasse e fisco. Ieri in Vaticano si è palesata una delegazione dell’Agenzia delle Entrate, guidata dal direttore generale Ernesto Maria Ruffini. Direte: saranno andati a recuperare gli arretrati dell’Ici. Invece no: le Fiamme Gialle erano lì per un’udienza col pontefice, che li ha rabboniti ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 1 febbraio 2022) Per fortuna l’infallibilitàle vale solo per la proclamazione di nuovi dogmi. E ieriBergoglio certo non parlava ex cathedra. Perché sarebbe stato un tantino complicato per i parroci di mezzo mondo, soprattutto quello occidentale, presentarsi all’ambone per l’omelia e spiegare che le, tutte, sono strumento di “giustizia” e servono per il “bene comune”.Francesco ha saputo sorprenderci in più di un’occasione e siamo ormai abituati a benedizioni di ogni tipo. Stavolta è stato il turno di imposte,e fisco. Ieri in Vaticano si è palesata una delegazione dell’Agenzia delle Entrate, guidata dal direttore generale Ernesto Maria Ruffini. Direte: saranno andati a recuperare gli arretrati dell’Ici. Invece no: le Fiamme Gialle erano lì per un’udienza col pontefice, che li ha rabboniti ...

