Calciomercato Inter | nuovo derby d’Italia per Cambiaso

(Di martedì 1 febbraio 2022), sfida alla Juve per l’estate: nel mirino delle due big, tra gli altri, c’è anche Andreadel Genoa Si prospetta unduello sul mercato trae Juventus. Le due big del calcio italiano hanno messo infatti nel mirino Andreadel Genoa. Secondo Gazzetta.it,e Juve sarebbero avanti rispetto alla folta concorrenza e potrebbero sfidarsi in estate per il talentuoso esterno dei liguri, in scadenza di contratto nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, sfida alla Juve per l'estate: nel mirino delle due big, tra gli altri, c'è anche Andrea Cambiaso del Genoa Si prospetta un nuovo duello sul mercato trae Juventus. Le due ...Jorginho, Scamacca e Botman. Tre nomi ormai familiari, visto che la Juve ha messo gli occhi sull'italo brasiliano del Chelsea e prepara l'assalto per l'estate. Allo stesso modo l'si è mossa per tempo per l'attaccante del Sassuolo. Così come il Milan sta braccando l'olandese del Lilla da settimane. Di questi tempi è facile andare in confusione. Le tante trattative appena ...difensore dell’Inter, nel secondo tempo di Inter-Napoli. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, nella giornata di oggi è previsto l’incontro con il Dott. Gianpaolo Tartaro, il chirurgo plastico che ha ...L’incontro tra le parti dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio. In questo mare d’incertezze, l’Inter vorrebbe approfittare della capatina dell’agente Antun in Italia per fissare un incontro con ...