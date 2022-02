Ascolti tv: Non mi lasciare chiude bene, il GF VIP 6 cala (Di martedì 1 febbraio 2022) Un finale che ha colpito molto il pubblico a casa, un’ultima puntata degna di questo nome. Non mi lasciare è stata una ottima fiction, non per tutti ma sicuramente uno dei migliori prodotti nuovi sfornati dalla Rai. Poco pubblicizzata, poco attrattiva, con attori che non si sono visti in giro in questi giorni nei vari programmi Rai. Non mi lasciare ha portato comunque una storia di livello in prima serata. Gli Ascolti in crescita nella serata del 31 gennaio 2022 sono comunque una soddisfazione per la prima rete, che vince la serata battendo il Grande Fratello VIP 6 in telespettatori ( ma non in share) con una serie che in questo ultimo episodio, ha fatto meglio della puntata passata. Il Grande Fratello VIp vince in share grazie alla sua durata ( si attende poi di vedere il dato nella sovrapposizione, visto che ci sono altre due ore ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 febbraio 2022) Un finale che ha colpito molto il pubblico a casa, un’ultima puntata degna di questo nome. Non miè stata una ottima fiction, non per tutti ma sicuramente uno dei migliori prodotti nuovi sfornati dalla Rai. Poco pubblicizzata, poco attrattiva, con attori che non si sono visti in giro in questi giorni nei vari programmi Rai. Non miha portato comunque una storia di livello in prima serata. Gliin crescita nella serata del 31 gennaio 2022 sono comunque una soddisfazione per la prima rete, che vince la serata battendo il Grande Fratello VIP 6 in telespettatori ( ma non in share) con una serie che in questo ultimo episodio, ha fatto meglio della puntata passata. Il Grande Fratello VIp vince in share grazie alla sua durata ( si attende poi di vedere il dato nella sovrapposizione, visto che ci sono altre due ore ...

