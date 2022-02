(Di martedì 1 febbraio 2022) Il racconto delle votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, ha totalizzato ascolti rilevanti che confermano l’attenzione del pubblico nei confronti di un momento chiave per la vita del Paese. Sabato 29 gennaio alle 20:23, nel momento in cui il nome del Presidente Mattarella ha superato il quorum di voti necessario alla rielezione al Quirinale, a seguire lo Speciale TG1-VERSO IL QUIRINALE su Raiuno c’erano 6.131.000 ascoltatori, il 26,6% degli italiani davanti alla TV. Rai 1 è stato in quel momento di gran lunga il canale televisivo più seguito in assoluto, quindi anche tra tutti quelli collegati con la Camera dei Deputati. L’intera ora e 34 minuti della diretta del TG1 condotta da Monica Maggioni, che ha seguito lo spoglio e la proclamazione, dalle 20:04 alle 21:38, ha ottenuto un ascolto medio pari a 5.224.000 e uno share medio del 21,9%. Lo share del pubblico ...

Advertising

ElioLannutti : Anteprima TPI: tutte le nuove nomine Rai -

Ultime Notizie dalla rete : Anteprima TPI

TPI

'Pulci di notte' di Stefano Lorenzetto da '. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell'Arti' e pubblicato da 'Italia Oggi' (http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm) STEFANO LORENZETTO Nella sua rubrica sulla ...Così Riccardo Ricciardi, deputato e vicepresidente del M5S, in un'dell'intervista pubblicata sul nuovo numero di The Post Internazionale -. 'Ci stiamo rinnovando sotto la guida di ...A quanto è in grado di rivelare TPI, Elisa Anzaldo, promossa a conduttrice delle 20, sarà sostituita come caporedattore della ‘Società con la giovane Daiana Paoli, vicecaporedattore e volto di ...In casa Mediaset mentre Silvio Berlusconi sta giocando la “partita della vita” per il Colle, si susseguono le riunioni per una nuova trasmissione che promette di essere esplosiva: presto su una delle ...