Accordo tra Discord e PlasyStation: ora è possibile collegarli (Di martedì 1 febbraio 2022) Ora è ufficiale: Discord e PlayStation sono finalmente collegabili tra di loro. L'account PlayStation sarà perfettamente integrato con il servizio di comunicazione più utilizzato dai videogiocatori di tutto il mondo. Una piccola conquista per Sony che si accoda al recente acquisto di Bungie. Discord e PlayStation: al via il matrimonio tra i due servizi – 010220222 www.computermagazine.itLa console war si è ormai spostata ufficialmente sull'acquisto e l'integrazione di software house e servizi. Questa volta, dopo l'exploit Activision Blizzard di Microsoft e la recente acquisizione di Bungie per Sony, è l'ora di fare i conti con Discord. Come dichiarato dalla stessa azienda, sarà ora possibile collegarsi al servizio sfruttando direttamente l'account di PlayStation, mostrando così ai propri amici che cosa si sta giocando ...

