Vercelli, un auto si scontra con un tir. Un morto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Incidente mortale questa mattina intorno alle 11, nel comune di BorgoVercelli (Vercelli). Un'auto e un tir si sono scontrati sulla provinciale 11 al chilometro 77 e chi era alla guida della vettura è morto sul colpo. Ferito in maniera grave anche l'autista del tir è precipitato dal ponte della sopraelevata ed è finito in un campo con la motrice tutta accartocciata. L'autista è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Soccorso dai sanitari del 118 e stato trasportato in elicottero all'ospedale. La vittima aveva 55 anni e per estrarre il suo corpo sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto sono presenti la polizia stradale e i carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'articolo proviene da Nuova Società.

