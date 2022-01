Ultime Notizie Roma del 31-01-2022 ore 08 | 10

(Di lunedì 31 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio chiuso il Quirinale governo già lavoro sui provvedimenti da portare al tavolo del Consiglio dei Ministri che si terrà oggi ci sarà un decreto legge che tra le altre misure uniformerà i compiti per le scuole primarie secondarie E che dovrebbe eliminare la norma dell’obbligatorietà della mascherina all’aperto è morta al bambino Gesù la bambina di 2 anni giunta gravissima da Catanzaro ae trasportata da un c-130j dell’Aeronautica Militare ha atterrato a Ciampino la piccola era stata giudicata in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria La paziente è ricoverata presso l’ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro quando a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche si è reso necessario l’immediato trasferimento ...

Una giornata di decantazione spesa con i familiari dopo lo stress delle48 ore nelle quali ha dovuto prendere una decisione sofferta che, come lui stesso ha sottolineato, lo costringe a cambiare i piani di vita. Sergio Mattarella ha passato una domenica di riposo ...Movida fuori controllo da Chiaia al centro storico dove, nei pressi dell'università Orientale, è scoppiata anche l'ennesima mega - rissa a colpi di caschi, pugni e calci. Un weekend da bollino nero ...Senza spinta sufficiente si è però ritrovato intrappolato in un’orbita caotica vittima delle influenze gravitazionali terrestri e lunari per 7 lunghi anni, e ora, secondo i calcoli degli esperti, ...Fleming, via Chiana, Prati, Santa Marinella e Porto Rotondo, quest’ultime due location stagionali. Un anno e mezzo di aperture, nonostante l’emergenza pandemica, e una proposta culinaria di livello ...