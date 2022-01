Ufficiale, ennesimo colpo della Salernitana: il difensore arriva a parametro zero (Di lunedì 31 gennaio 2022) Walter Sabatini sembra non volersi più fermare arrivata negli ultimi minuti l’ennesima ufficialità di giornata del club campano, accordo raggiunto con il roccioso difensore Ivan Radovanovic. Radovanovic classe 1988 aveva rescisso il proprio contratto con il Genoa nelle ultime ore probabilmente già consapevole dell’offerta della Salernitana. Un colpo importante che va a rafforzare ulteriormente il reparto difensivo dei campani i quali avevano già chiuso per Fazio negli scorsi giorni. Il comunicato del club campano -U.S. Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’88 Ivan Radovanovic. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2023”. Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Walter Sabatini sembra non volersi più fermareta negli ultimi minuti l’ennesima ufficialità di giornata del club campano, accordo raggiunto con il rocciosoIvan Radovanovic. Radovanovic classe 1988 aveva rescisso il proprio contratto con il Genoa nelle ultime ore probabilmente già consapevole dell’offerta. Unimportante che va a rafforzare ulteriormente il reparto difensivo dei campani i quali avevano già chiuso per Fazio negli scorsi giorni. Il comunicato del club campano -U.S.: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’88 Ivan Radovanovic. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2023”.

Advertising

mizio154 : @RosaCroce00 @ISforzuni @evelynbani @barbarab1974 Certo, dimostri ripetutamente, in tutte le salse che non sai una… - NCN_it : UFFICIALE – #Salernitana, ennesimo colpo: preso l'ex difensore della Roma Federico #Fazio - RobViare : RT @ilcalcioquot: ?? E' ufficiale il trasferimento di #Vlahovic alla @juventusfc ?? Ennesimo smacco per i #tifosi della @acffiorentina ?? L'a… - ilcalcioquot : ?? E' ufficiale il trasferimento di #Vlahovic alla @juventusfc ?? Ennesimo smacco per i #tifosi della @acffiorentina… - ugs_ufficiale : L’ennesimo inaccettabile episodio di repressione contro le manifestazioni studentesche. Ma la violenza non fermerà… -