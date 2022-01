Ucraina, scambio durissimo nel consiglio dell'Onu tra Usa e Russia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Se non sarà percorsa la via diplomatica, minaccia la Casa Bianca, ci saranno gravi conseguenze. Secca la replica di Mosca: gli Usa provocatori, non abbiamo intenzione di aggredire Kiev Leggi su tg.la7 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Se non sarà percorsa la via diplomatica, minaccia la Casa Bianca, ci saranno gravi conseguenze. Secca la replica di Mosca: gli Usa provocatori, non abbiamo intenzione di aggredire Kiev

Advertising

ItalianoRt : ???????????? Vladimir Putin ha avuto un'altra conversazione telefonica con il presidente della Repubblica francese Emman… - Patty_Rose_L : RT @LVDA_Acid: Molto preoccupato, Vladimir, per la minaccia di guerra in Ucraina... - alanbelgio : @Mariodarkmatter @JediPerLItalia x quanto mi riguarda a fare la guerra dovrebbero farla solo i vecchi con la clava… - PedrettiEnrico : RT @LVDA_Acid: Molto preoccupato, Vladimir, per la minaccia di guerra in Ucraina... - LVDA_Acid : Molto preoccupato, Vladimir, per la minaccia di guerra in Ucraina... -