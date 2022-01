Treviso | percepivano un milione e mezzo di aiuti statali senza averne diritto | denunciati 51 imprenditori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La Guardia di finanza diha denunciato 51per aver ricevuto –– o utilizzato – per finalità non consentite – oltre 1,5 milioni di euro di, sotto forma di prestiti garantiti o contributi a fondo perduto per fronteggiare l’emergenza Covid. Altri 15, responsabili di irregolarità di minore gravità o che hanno ricevuto somme inferiori ai 4mila euro, sono stati segnalati per l’irrogazione di una sanzione amministrativa. Nei casi scoperti dai finanzieri, numerose imprese non avevano alcuna ottenere i benefici ma, tramite false autocertificazioni od omissione di informazioni sulle reali condizioni economiche, sono riuscite a farsi erogare i finanziamenti. Altre, pur ...