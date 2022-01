Situazioni contagi in aumento, scuole chiuse a Durazzano fino al 5 febbraio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – La situazione dei contagi nel territorio di Durazzano sta assumendo contorni che non possono non essere presi in considerazione. Ecco perchè, ieri sera c’è stato il bisogno di organizzare un consiglio comunale d’urgenza per porre un rimedio alla situazione. La decisione adottata è quella di chiudere le scuole di ogni ordine e grado fino al 5 febbraio. “Il Sindaco Crisci ha firmato l’ordinanza n. 6 del 30 Gennaio 2022, con la quale dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli istituti d’istruzione pubblici e privati, di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino a sabato 5 febbraio 2022. L’ordinanza è stata firmata dopo il Consiglio Comunale d’urgenza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – La situazione deinel territorio dista assumendo contorni che non possono non essere presi in considerazione. Ecco perchè, ieri sera c’è stato il bisogno di organizzare un consiglio comunale d’urgenza per porre un rimedio alla situazione. La decisione adottata è quella di chiudere ledi ogni ordine e gradoal 5. “Il Sindaco Crisci ha firmato l’ordinanza n. 6 del 30 Gennaio 2022, con la quale dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli istituti d’istruzione pubblici e privati, di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunalea sabato 52022. L’ordinanza è stata firmata dopo il Consiglio Comunale d’urgenza ...

