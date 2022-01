Salernitana | ecco Dragusin | «Qui con fiducia | ecco il nostro obiettivo»

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Radu, neo difensore della, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da difensore granata Ai canali ufficiali della, Raduha rilasciato le sue prime parole da difensore granata. DICHIARAZIONI – «Sono venuto qui coned entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare. per conquistare questodobbiamo stare uniti e stringerci e vincere più partite possibili. Ho scelto il 25 perché è il giorno che mi sono messo insieme con la mia ragazza. Grazie ai tifosi per il sostegno e vi aspettiamo allo stadio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Juventus, ecco Zakaria: il comunicato. Atalanta, Mihaila è un nuovo calciatore nerazzurro. Eri… - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Juventus, ecco Zakaria: il comunicato. Atalanta, Mihaila è un nuovo calciatore nerazzurro. Eri… - infoitsport : Salernitana, altro colpo in entrata: ecco Radovanovic - CalcioPillole : Salernitana, altro colpo in entrata: ecco Radovanovic - sportli26181512 : Genoa, UFFICIALE: un centrocampista alla Salernitana: Dopo la rescissione con il Genoa, trova subito una nuova sist… -

...tutti i dettagli dell'addio alla Juve13.40 - Aubameyang è a Barcellona per tentare di ... Novità a breve.12.30 - Ufficiale il trasferimento di Simy dallaal Parma: il nigeriano passa ...MOUSSET E DRAGUSIN Arriva in prestito dallo Sheffield United anche l'attaccante Lys Mousset, francese di origini senegalesi classe '96. Indosserà la maglia n. 99. La...18:24 - Mercato della Salerntiana che potrebbe essere chiuso in entrata. Qui l'approfondimento. 18:00 - Due ore alla fine del mercato. Poi ci sono sempre gli svincolati da poter ...Il mercato invernale chiuderà alle ore 20:00. Le squadre e i dirigenti hanno a disposizione poco più di due ore per gli ultimi colpi.