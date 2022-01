Quirinale, Meloni: “Quello che ha fatto Salvini è folle. L’alleanza? Oggi sono in difficoltà”. E il leader della Lega incontra Berlusconi (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Secondo me Quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui. È stata una mossa che non ho capito, eravamo d’accordo che la rielezione di Mattarella fosse l’ultima cosa da fare”. Dopo la fragorosa rottura di sabato – quando si disse “incredula” della scelta leghista di convergere sul capo dello Stato uscente – Giorgia Meloni torna a sparare ad alzo zero sull’alleato. E arriva a mettere in dubbio che di alleanza si possa, nei fatti, ancora parlare. “Vedremo, io Oggi ho una difficoltà oggettiva“, risponde a Quarta Repubblica, su Rete 4, alla domanda se Fratelli d’Italia si presenterà insieme al resto del centrodestra alle prossime politiche. “Chiedo chiarezza: se si sta con il centrodestra, bisogna fare il centrodestra e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Secondo meche haMatteoper lui. È stata una mossa che non ho capito, eravamo d’accordo che la rielezione di Mattarella fosse l’ultima cosa da fare”. Dopo la fragorosa rottura di sabato – quando si disse “incredula”scelta leghista di convergere sul capo dello Stato uscente – Giorgiatorna a sparare ad alzo zero sull’alleato. E arriva a mettere in dubbio che di alleanza si possa, nei fatti, ancora parlare. “Vedremo, ioho unaoggettiva“, risponde a Quarta Repubblica, su Rete 4, alla domanda se Fratelli d’Italia si presenterà insieme al resto del centrodestra alle prossime politiche. “Chiedo chiarezza: se si sta con il centrodestra, bisogna fare il centrodestra e non ...

