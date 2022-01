PSG | Ramos ancora K O a rischio la grande sfida dell’ex!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Nizza, valida per gli ottavi di finale di Coupe de France. Assenti gli internazionali Marquinhos, Keylor Navas e Di Maria, così come i lungodegenti Neymar e Wijnaldum. SergioPSG nuovo infortunioLe brutte notizie a Parigi però non mancano. Nella giornata di oggi si è fermato anche Sergio. Lo spagnolo si è fatto male al polpaccio nel corso dell’allenamento di giovedì e salterà con ogni probabilità lacontro il Real Madrid, in programma il 15 febbraio. A riportarlo è Tuttomercatoweb.