Primark in Italia | nuova apertura in una grande città | dove e quando

nuova apertura per Primark in Italia in una grande città: dove e quando sarà possibile acquistare le collezioni della catena di abbigliamento. La catena di abbigliamento Primark è tra le più famose nel mondo per le sue collezioni in collaborazione con marchi come Harry Potter, Disney, Marvel. Prodotti low cost che hanno conquistato l'Europa fino a sbarcare negli Stati Uniti con centinaia di punti vendita (per la maggior parte in Regno Unito). Primark apre in Italia (Getty Images)L'Italia ha atteso a lungo l'apertura nel Paese di punti vendita, fino a qualche anno fa presenti soltanto all'estero. Attualmente sono sette gli store ...

