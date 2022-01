Percettori reddito di cittadinanza, Asia: ecco dove saranno impiegati questa settimana (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia comunica che i Percettori del reddito di cittadinanza che collaborano con l’Azienda attraverso i Puc, i Progetti utili alla collettività portati avanti grazie ad un progetto realizzato con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, saranno impegnati questa settimana per la pulizia delle seguenti zone: i giardini Piccinato; l’area circostante l’Arco di Traiano; l’area dei giardini adiacenti la sede provinciale di piazzale Carducci; la zona dei giardini di via De Caro; i giardini in viale Aldo Moro; l’area verde di Via Flora/via Sala; i giardini di via di Tocco fino all’area verde del terminal bus; la zona della Spina Verde al rione Libertà dove è stata collocata la nuova sede ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’comunica che ideldiche collaborano con l’Azienda attraverso i Puc, i Progetti utili alla collettività portati avanti grazie ad un progetto realizzato con la collaborazione dell’Amministrazione comunale,impegnatiper la pulizia delle seguenti zone: i giardini Piccinato; l’area circostante l’Arco di Traiano; l’area dei giardini adiacenti la sede provinciale di piazzale Carducci; la zona dei giardini di via De Caro; i giardini in viale Aldo Moro; l’area verde di Via Flora/via Sala; i giardini di via di Tocco fino all’area verde del terminal bus; la zona della Spina Verde al rione Libertàè stata collocata la nuova sede ...

