Patrick Zaki | domani l’udienza | “dita incrociate” per possibile sentenza

(Adnkronos) – "dita incrociate". domani potrebbe essere messa la parola fine all'incubo di Patrick Zaki. Nel tribunale di Mansoura, che il 7 dicembre scorso ne ha disposto il rilascio, è infatti prevista una nuova udienza del processo che vede imputato lo studente egiziano dell'Università Mater di Bologna. Zaki parlò proprio di "dita incrociate per la prossima udienza" dicendo di voler tornare "a Bologna al più presto" in un'intervista a 'Che Tempo che fa' del 12 dicembre, quattro giorni dopo essere stato scarcerato. Già domani potrebbe arrivare la sentenza definitiva per lo studente, che rischia fino a cinque anni di carcere per propaganda sovversiva. Ma è anche possibile che il giudice fissi la ...

